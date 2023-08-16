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Українських військовополонених у СІЗО Таганрога били та катували струмом, - ВВС

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Українських військовополонених у СІЗО Таганрога били та катували струмом, - ВВС
Українських військовополонених піддавали жорстоким катуванням під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У бесіді з Бі-бі-сі понад десяток колишніх військовополонених, звільнених у рамках обміну, повідомили подробиці систематичного фізичного та психологічного насильства під час перебування у СІЗО №2 у Таганрозі.

За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.

Українці розповіли, що російські охоронці постійно загрожують ув'язненим і залякують їх, деякі з них дали неправдиві зізнання, які нібито були використані як докази проти них на судових процесах.

За словами тих, хто повернувся з полону, їх там майже не годували, а поранені не отримували адекватної медичної допомоги, через що, як стверджується, деякі полонені померли в ув'язненні.

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Топ коментарі

  • Сармат Сарматович
    червоний хрест який допомогає підєрастії шукати полонених пітарів як завжди нічого не чує, не баче, не скаже... якщо питання стосується полонених українських воїнів
  • MsSkifia f873ab28
    Головне - корміть піцами полонених кацапів та вчасно періть їм простирадла, поки вони конвертики клеять.
  • shokolad
    а кацапські виродки у нашому полоні пакетики клеють, ситі та довольні, і вголос нас нацистами називають. Світ до гори дригом..
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