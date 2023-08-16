Кулеба, Резніков і Камишін підписали лист-запрошення на форумі оборонних індустрій до країн-партнерів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.
"За підсумками наради міністри підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним оборонним компаніям із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій щодо організації заходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мета форуму - об'єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу і України, і партнерів на основі технологій та зброї натовських зразків.
"Міністерство закордонних справ, Міноборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють спільно над розбудовою оборонної самодостатності України. Ця мета потребує не лише постачань, а й створення, розробки та виробництва сучасної зброї - саме тут, в Україні. Також ідеться про ремонт, доукомплектування та модернізацію західного озброєння", - наголосили в МЗС.
Перший форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси і стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.
Раніше Кулеба заявляв, що в Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій, який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.