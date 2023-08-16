Кулеба, Резніков і Камишін підписали лист-запрошення на форумі оборонних індустрій до країн-партнерів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запросили партнерів України на Форум оборонних індустрій, метою якого є об’єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

"За підсумками наради міністри підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним оборонним компаніям із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій щодо організації заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета форуму - об'єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу і України, і партнерів на основі технологій та зброї натовських зразків.

"Міністерство закордонних справ, Міноборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють спільно над розбудовою оборонної самодостатності України. Ця мета потребує не лише постачань, а й створення, розробки та виробництва сучасної зброї - саме тут, в Україні. Також ідеться про ремонт, доукомплектування та модернізацію західного озброєння", - наголосили в МЗС.

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Перший форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси і стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.

Раніше Кулеба заявляв, що в Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій, який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.