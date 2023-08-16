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Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк

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Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у Twitter.

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    сильно зміцнюють? на АТАКАМС вистачить?
  • Густлик Франтишек Печка
    Чим більше б'ють по інфраструктурі, тим в них все більше зміцнюється рішучість підтримувати Україну. Ну, це вже, знаєте... - Навіть для політеквілібристики занадто.
    Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
  • Igor Uh e179719d
    Це стандартні фрази. Їм *****. Та й не тільки їм. Вепещучка сказала що це на роки і десятиліття, тому особливо можна і не зважати.
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