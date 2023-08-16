Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк
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Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у Twitter.
"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.