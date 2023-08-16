Україна загрожує тіньовому флоту РФ у Чорному морі, - Politico

Як пише видання Politico, оскільки Туреччина не перевіряє кораблі, які можуть таємно обслуговувати російські збройні сили, Україна самостійно почала боротися з РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ. Крім того, незважаючи на членство в НАТО, Туреччина відмовилася вводити санкції проти Москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, Анкара підтримала зернову угоду за посередництва ООН.

"Турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт. Вони сприяли постачанню вкраденого зерна з України, і подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з Москвою, а також із Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море" , - сказав Politico професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас.

Тому Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія на морі, зазначає видання: минулого тижня Київ оголосив води навколо російських чорноморських портів небезпечними, і попередив, що всі кораблі вважатимуться за військові цілі.

"За кілька годин до цього українські збройні сили вразили російський танкер "Сіг", який перевозив 43 123 барелі мазуту. Ця ціль була найкращою - адже корабель вже понад півстоліття допомагає російським збройним силам. Удар по "Сігу", секретному допоміжному судну ВМФ Росії , завдає удару по російській логістиці в Сирії, завдає шкоди прибуткам пов'язаних з Кремлем еліт, які заробляють гроші на цій торгівлі, і скорочує кошти, які використовуються РФ для оплати своїх військових", - наголошує Politico.

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Як відомо, Україна здійснила атаку на російський корабель "Оленьогірський гірник" у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську. Дещо пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань – небезпечні для судноплавства.

Своєю чергою військові експерти заявили, що атаками на кораблі Україна довела Росії, що блокування портів можливе з двох сторін, і поставило агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та Росії, або плавати в ньому ніхто не буде. Це дає Україні потужний важіль для розблокування портів всіх видів продукції.

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