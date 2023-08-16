У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеві ЗМІ.
Вона зареєстрована як освітня організація. Її адреса збігається з ймовірним місцем розташування у Білорусі найманців російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Витяг із реєстру наводить видання "Ротонда". Згідно з ним, товариство з обмеженою відповідальністю "Група Вагнер" було зареєстровано 4 серпня у райвиконкомі Осиповицького району Могилівської області.
Основною та єдиною діяльністю компанії заявлена освітня. У реєстрі така діяльність проходить під кодом 85590. Під цей код, уточнює "Ротонда", підпадають навчальні центри з корекційними курсами, курси з підвищення кваліфікації, навчання іноземних мов, комп’ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкому читанню.
Після спроби заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня засновник ПВК Євген Пригожин та Олександр Лукашенко заявили, що "вагнерівці" передислокуються до Білорусі. За численними повідомленнями ЗМІ, для них розбито наметовий табір саме в Осиповицькому районі, поряд із вже існуючою військовою частиною. За даними моніторингової групи "Білоруський гаюн", яка відстежує військову діяльність у країні, туди вже приїхали щонайменше 11 колон найманців із військовою технікою. Білоруська влада заявляла, що "вагнерівці" займатимуться навчанням військовослужбовців.
Сам Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі власну юрособу, заявлену як компанію з управління майном.
Приїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі викликав занепокоєння Польщі, Латвії та Литви, які межують з Білоруссю і розглядають це як загрозу військового вторгнення або диверсій на їхніх територіях.