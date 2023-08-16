У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"

У державному реєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася компанія під назвою "Група Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеві ЗМІ.

Вона зареєстрована як освітня організація. Її адреса збігається з ймовірним місцем розташування у Білорусі найманців російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.



Витяг із реєстру наводить видання "Ротонда". Згідно з ним, товариство з обмеженою відповідальністю "Група Вагнер" було зареєстровано 4 серпня у райвиконкомі Осиповицького району Могилівської області.



Основною та єдиною діяльністю компанії заявлена освітня. У реєстрі така діяльність проходить під кодом 85590. Під цей код, уточнює "Ротонда", підпадають навчальні центри з корекційними курсами, курси з підвищення кваліфікації, навчання іноземних мов, комп’ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкому читанню.

Після спроби заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня засновник ПВК Євген Пригожин та Олександр Лукашенко заявили, що "вагнерівці" передислокуються до Білорусі. За численними повідомленнями ЗМІ, для них розбито наметовий табір саме в Осиповицькому районі, поряд із вже існуючою військовою частиною. За даними моніторингової групи "Білоруський гаюн", яка відстежує військову діяльність у країні, туди вже приїхали щонайменше 11 колон найманців із військовою технікою. Білоруська влада заявляла, що "вагнерівці" займатимуться навчанням військовослужбовців.



Сам Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі власну юрособу, заявлену як компанію з управління майном.



Приїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі викликав занепокоєння Польщі, Латвії та Литви, які межують з Білоруссю і розглядають це як загрозу військового вторгнення або диверсій на їхніх територіях.

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