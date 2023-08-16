Ще дві релігійні громади на Рівненщині перешли до ПЦУ

Релігійні громади сіл Дерев’яне та Кургани на Рівненщині вийшли з-під юрисдикції Московського патріархату та приєдналися до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії ПЦУ.

Як зазначається, у двох громадах "Релігійній громаді Української Православної Церкви с. Дерев’яне" та "Релігійній громаді Свято-Покровської парафії Сарненської єпархії Української Православної Церкви с. Кургани" відбулися загальні збори, які були скликані відповідно до вимог Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", та пройшли з дотриманням норм чинного законодавства.

На зборах члени релігійних громад одноголосно ухвалили рішення змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях релігійних громад на підлеглість Українській Православній Церкві (Православній Церкві України) шляхом внесення відповідних змін до Статутів релігійних громад.

Таким чином релігійні громади села Дерев’яне та села Кургани вийшли з-під юрисдикції московського патріархату та приєдналися до Православної Церкви України.

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