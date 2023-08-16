Рєзніков "фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії", - слуга народу Радіна заявляє, що міністр оборони проти декларування прибутків військовослужбовцями

Нардеп від "Слуги народу" Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони України Олексій Резніков виступає проти декларування прибутків військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Радіна зазначила: "Коротко про декларування військових: військові не будуть подавати декларації ані з окопу, ані з ротації.

Військові, які перебувають на управлінських та матеріально відповідальних посадах, будуть подавати декларації лише після завершення воєнного стану. Подала відповідні поправки до законопроекту про відновлення декларування №9534. Решта військових, як і завжди, не повинні декларуватись ані під час війни, ані після її завершення.

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У правках законопроекту є моя пропозиція зобов’язати декларувати статки під час війни лише воєнкомів, службовців ТЦК, ВЛК, закупівельників та апарат Міноборони, які перебувають у тилу.

Міністр Рєзніков - проти. Він фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії і подібних йому, а також закупівельників Міноборони, у яких то яйця по 17 гривень за штуку, то куртки для військових з переплатою втричі.

Зроблю все від мене залежне, щоби не дати деяким "тиловикам" сховати "зароблене" під час війни за спинами військових на передовій".

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