Рєзніков "фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії", - слуга народу Радіна заявляє, що міністр оборони проти декларування прибутків військовослужбовцями
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Радіна зазначила: "Коротко про декларування військових: військові не будуть подавати декларації ані з окопу, ані з ротації.
Військові, які перебувають на управлінських та матеріально відповідальних посадах, будуть подавати декларації лише після завершення воєнного стану. Подала відповідні поправки до законопроекту про відновлення декларування №9534. Решта військових, як і завжди, не повинні декларуватись ані під час війни, ані після її завершення.
У правках законопроекту є моя пропозиція зобов’язати декларувати статки під час війни лише воєнкомів, службовців ТЦК, ВЛК, закупівельників та апарат Міноборони, які перебувають у тилу.
Міністр Рєзніков - проти. Він фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії і подібних йому, а також закупівельників Міноборони, у яких то яйця по 17 гривень за штуку, то куртки для військових з переплатою втричі.
Зроблю все від мене залежне, щоби не дати деяким "тиловикам" сховати "зароблене" під час війни за спинами військових на передовій".