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Говорили про нові шляхи розвитку відносин, - Кулеба провів переговори з секретарем Ради співробітництва держав Затоки

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Говорили про нові шляхи розвитку відносин, - Кулеба провів переговори з секретарем Ради співробітництва держав Затоки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Перської затоки (РСАДПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайві для обговорення української Формули світу, а також нових шляхів розвитку відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: ""Провів переговори з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки Джасемом Мохамедом Альбудайві щодо нових шляхів розвитку відносин. Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського".

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Топ коментарі

  • александр гнатюк f24d8141
    Та які там в Зотоці держави....
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    О, я щось пропустив. Підприємці Одещини створили держави у курортному місті - Затока?
  • ArtK
    а с Коблево то хоть безвиз будет?
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