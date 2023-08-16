Говорили про нові шляхи розвитку відносин, - Кулеба провів переговори з секретарем Ради співробітництва держав Затоки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Перської затоки (РСАДПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайві для обговорення української Формули світу, а також нових шляхів розвитку відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: ""Провів переговори з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки Джасемом Мохамедом Альбудайві щодо нових шляхів розвитку відносин. Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського".

Також читайте: Скоро відкриємо для українців майже всю Перську затоку, - Клімкін про роботу над скасуванням візового режиму з Кувейтом і Катаром