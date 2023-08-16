Ворог намагається імітувати процес інтеграції окупованих територій до РФ, - ГУР МО

На тимчасово окуповані території завозять росіян, щоб імітувати процес інтеграції цих земель до РФ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мова не лише про вибори. Скрізь, де потрібно імітувати якийсь процес державотворення чи інтеграції цих територій до Російської неоімперії, завозять росіян: росіян-вчителів, росіян-правоохоронців, росіян навіть робітників. І так, на "вибори" привезуть якихось інших росіян для імітації та постановки процесу. Це все окреслює дуже важливі речі. Це означає, що українське місцеве населення сприймає рашистів як окупантів, і росіян і Росію - як агресора, і не підтримує в масі своїй будь-які ці злочинні дії і відторгає їх. Це означає, що українці чекають на повернення і звільнення. І це обов’язково відбудеться", - наголосив Юсов.

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