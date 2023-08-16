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У Росії помер генерал Жидко, ексзаступник Шойгу та командувач окупаційними військами в Україні в травні-липні 2022 року

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У Росії помер генерал Жидко, ексзаступник Шойгу та командувач окупаційними військами в Україні в травні-липні 2022 року
У Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов

Він зазначив: "Після тривалої хвороби в Москві помер Герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко".

 У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади.

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Топ коментарі

  • Сергій Балун 43ed7444
    Гори в пеклі, сволото.
  • igor shmatko
    Та й йух з ним! Хай вже вся рашка повидихає@
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Може шось з*ів
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