Індія підтвердила, що Україну не запросили на саміт "Великої двадцятки": G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у середу під час зустрічі в Нью-Делі з представниками міжнародних ЗМІ.

Міністр розповів, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, крім них та держав-членів, не братиме участі в заході.

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Джайшанкар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Глава МЗС Індії нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в минулому неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.

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Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.