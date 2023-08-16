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Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, заміщаючи нафту з РФ, - Bloomberg

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Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, заміщаючи нафту з РФ, - Bloomberg
За даними Bloomberg, Китай різко наростив закупівлю нафти в Ірані, заміщаючи нею нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Факти.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 раза.

Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

Також читайте: У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    в 2019му ніхто нікого не стримував,
    голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
    так то був захід, який і досі вас стримує?
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Ой, как неудобно. Нефритовый стержень в спина *****.
  • Maksim Perepelitca
    Соловйов назвав німецьку компанію " Мерседес " - нацистской сволочью .! Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь?» - заявил он в эфире телеканала «Россия-1». .
    Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .
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