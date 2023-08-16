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Росія називає шведський завод у Луцьку "легітимною військовою ціллю"

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Росія називає шведський завод у Луцьку "легітимною військовою ціллю"
У російському посольстві у Швеції завод шведської компанії SKF називають "військовим об’єктом" та виправдовують цим завданий по ньому удар.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства. 

Посольство нагадало про заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".

"Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова", – стверджується в заяві. 

Далі посольство обіцяє, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".

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Насправді ж завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.

Нагадаємо, 15 серпня російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    пора знести к куям керчинський міст, і бази Чорноморського флоту в Криму
  • Pavel Bortsevych
    Плохо, что турецкое ***** подыгрывает кремлевскому. Плюс гнида орбан. Эти уроды Швецию не пускают в НАТО. Поэтому кацапы свое ****** раскрывают в сторону Швеции. Гнать этого орковского "посла" из страны в родные ***** после таких заявлений
  • U A 03b737e8
    а ще SKF припинила поставки в росію, тоді це "ворог 100%
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