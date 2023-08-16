Перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор у Чорному морі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 серпня оприлюднив інформацію, що перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує до Босфору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору.

Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору. ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій.

Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин".

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