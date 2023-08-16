Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині - заборонено пересування між Голою Пристанню та Кінбурнською косою, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо фільтраційних заходів, які здійснюють російські окупанти на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів".