Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат

4 98667
Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат
Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.

За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії.

"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силам ППО жодного разу не вдавалося збити ракету X-22, їх знищити можуть лише Patriot та подібні системи, - Повітряні сили

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Треба ракети, треба вбивати росіян у них в хатах, треба нищити їм інфраструктуру
  • Kucher
    Треба посилювати ППО сказали Зелені, і вклали ще кучу мільярдів в асфальт.

    Просто вибішує, коли в Києві бачиш, як перекладають бруківку, чи кладуть асфальт на вулицях, які не є в критичному стані.
  • Maksim Perepelitca



    👮‍♂️ Украина 365 | Новости | Война |

    Война может закончиться, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов для HIMARS от США, - бывший офицер армии США Дэн Райс в интервью Newsweek

    Пока США не дают Украине кассетные снаряды M26 DPICM, которые могли бы стать ключом к преодолению эшелонированной российской обороны

    По словам военного, кассетные реактивные боеприпасы помогут эффективнее уничтожать российскую артиллерию в глубине обороны рф

    "У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам", - заявил военный
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини