Окупанти засудили до 24 років полонених азовців Артеменка та Романюка

Окупаційний "суд ДНР" засудив до 24 років ув’язнення військовополонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Полонених азовців звинуватили в обстрілі під час відступу житлових будинків у Маріуполі навесні минулого року.

"24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя", — зазначили у Слідчому комітеті РФ.

У Слідкомі РФ зазначили, що у ході попереднього слідства потерпілими були заявлені цивільні позови до "обвинувачених" на загальну суму 27 млн. рублів.

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