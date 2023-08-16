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Окупанти засудили до 24 років полонених азовців Артеменка та Романюка

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Окупанти засудили до 24 років полонених азовців Артеменка та Романюка
Окупаційний "суд ДНР" засудив до 24 років ув’язнення військовополонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Полонених азовців звинуватили в обстрілі під час відступу житлових будинків у Маріуполі навесні минулого року.

"24 роки із відбуванням у виправній колонії суворого режиму. Також засуджені мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя", — зазначили у Слідчому комітеті РФ.

У Слідкомі РФ зазначили, що у ході попереднього слідства потерпілими були заявлені цивільні позови до "обвинувачених" на загальну суму 27 млн. рублів.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    результати евакуації дурачка .
  • иван гонта e2e9660b
    "Окупаційний суд ДНР засудив...". А де український "моссад" на цих суддів ? Наче він вже працює ?
  • Игорь bb1a4e2d
    рашистские ублюдки повесили свои преступления на парней
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