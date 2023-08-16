Громадська антикорупційна рада при Міноборони створила робочу групу для вивчення ситуації з закупівлею зброї та за якими цінами це робилось

Про це у своєму Facebook повідомила представниця ГАР МО Тетяна Ніколаєнко.

Як пояснила журналістка в коментарі Цензор.НЕТ, приводом для створення групи стала остання публікація NYT щодо начебто накручування цін постачальниками Міноборони.

"Попри те, що текст видання в основному базований на переліку старих обвинувачень на адресу Сергія Пашинського, там містяться твердження, які псують репутацію не лише конкретної персони, а й держави. А тому ці закиди слід перевірити", - зазначила Ніколаєнко.

"Крім того, раніше в ЗМІ вийшли низка матеріалів щодо дебіторської заборгованості при постачанні зброї. Розуміючи, що в неї можуть бути цілком обʼєктивні причини, я не можу виключати, що деякими гравцями ринку рухало виключно бажання наживи. Так, особисто для мене є дуже дивними обставини укладання контракту з "Львівським арсеналом", з яким МО тепер змушене судитись"-, зауважила представниця ради.

Вона також нагадала, що міністр оборони Олексій Резніков минулого року сам звільнив двох керівників державних спецімпортерів зброї за завищення цін.

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