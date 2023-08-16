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Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу, - Міненерго

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Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу, - Міненерго
Після завершення контракту на транзит газу з Росією Україна не вестиме перемовини про його продовження.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дія контракту, що передбачає транзит Росією газу до Європи через територію України, закінчується наступного року, і його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу, заявив міністр. Він додав, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Галущенко висловив сподівання, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання і не потребуватиме російського газу взагалі.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - заявив міністр. Він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу.

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Міністр також зауважив, що поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику РФ.

"Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", - додав Галущенко.

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Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    Виходить ми і зараз все ще прокачуємо російський газ?

    Максимально принижені та опущені якщо так
  • три - пятнадцать
    квн - зеленський до *****, кацапсьска пішла - "один, хто управяет Украиной, забери мене отсюда..."
    як у вас мозок повернувся за це зелене сміття голоснути і шо ви очікували?
  • zakvova
    зеленожопі домовляться втіхаря про постання, повз бюджет
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