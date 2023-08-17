Понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки, які були мобілізовані, загинули у війні, - Центр Нацспротиву
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Вже зараз вони формують нові списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.
"Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", - додали у ЦНС.