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Понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки, які були мобілізовані, загинули у війні, - Центр Нацспротиву

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Понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки, які були мобілізовані, загинули у війні, - Центр Нацспротиву
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Вже зараз вони формують нові списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

"Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", - додали у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують чергову хвилю мобілізації у Горлівці, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Chaplyak Ivan
    та і куй з ними
  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Якщо ти підняв зброю проти України, ти ворог і повинен бути знищений.
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    узкий мир не безкоштовний , він хоче м'яса !
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