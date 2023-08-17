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У Києві дві дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху, - Нацполіція

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У Києві дві дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху, - Нацполіція
Дві 12-річних дівчинки загинули внаслідок падіння з 15-го поверху будинку в київському районі Позняки.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила поліція Києва.

"О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює обставини загибелі дітей.

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Топ коментарі

  • Garry Dron aa5c483c
    Мабуть знову кацапські соцмережові ігрулєчкі ....
  • Saul Goodman
    у мене страх був)) тому досі живий)) навіть з інтернетом...))
  • Stanislav Bryzhyk
    Просто коли ми з вами були дітьми, інтернетів не було, всю інформацію про навколишній світ ми отримували або власноруч, або з розповідей інших людей. Я, наприклад, з друзяками лазив по розваленим будинкам під знос, по технічним поверхам, по підвалам. Зараз я б ні за що туди не поліз, бо страшно отримати правець, страшно що якісь бомжі чи маніяки вб'ють або пограбують, страшно що завалиться будинок. А в дитинстві страху немає, бо немає життєвого досвіду.
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