Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: ворог перегруповується, а наші захисники будують оборону

Захисники України вибудували "потужну оборону" на Лимано-Куп’янському напрямку, однак армія РФ вдається до перегрупування через українські удари та відсіч наступу.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора (15 серпня. - Ред.) була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні (16 серпня. - Ред.) - чотири", - повідомив Череватий.

За його словами, наразі окупанти почали активніше використовувати артилерію та авіацію на цьому напрямку. Зокрема зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

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