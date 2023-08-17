Новини • Війна

Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: ворог перегруповується, а наші захисники будують оборону

6 10231
Череватий про Лимано-Куп’янський напрямок: ворог перегруповується, а наші захисники будують оборону
Захисники України вибудували "потужну оборону" на Лимано-Куп’янському напрямку, однак армія РФ вдається до перегрупування через українські удари та відсіч наступу.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на РБК-Україна.

"Безперечно, там побудована потужна оборона. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора (15 серпня. - Ред.) була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні (16 серпня. - Ред.) - чотири", - повідомив Череватий.

За його словами, наразі окупанти почали активніше використовувати артилерію та авіацію на цьому напрямку. Зокрема зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували 27 окупантів та чотири БПЛА, танк і два склади з боєприпасами, - Череватий

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вячеслав Боярко d0c2e303
    ты еще забыл про "пункты незламностi" - зашел в шатер и ты сразу не зламный - а когда выходишь - сразу зламний
  • три - пятнадцать
    там же де і ви - діваннний фронт,
    схід і південь... - фсе по феншую
  • Mikola Mazurenko
    Потужні дипломати, потужна оборона, щось не віриться пропаганді єрмаковській.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини