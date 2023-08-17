Окупанти облаштували польовий шпиталь у цивільному будинку у Шевченківському Запорізької області, - Генштаб
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Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
За даними Генштабу, в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.