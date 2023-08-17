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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 256 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 4329 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8398 (+18) од,

артилерійських систем - 5169 (+17) од,

РСЗВ - 714 (+0) од,

засоби ППО - 486 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24),

крилаті ракети - 1406 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од,

спеціальна техніка - 773 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби підрозділи ВМС знищили 24 окупанти та 26 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3462 день москальсько-української війни.
    68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
    Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
  • Орест Гарай
    Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
  • Said_
    Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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