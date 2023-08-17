Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 256 050 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
танків - 4329 (+5) од,
бойових броньованих машин - 8398 (+18) од,
артилерійських систем - 5169 (+17) од,
РСЗВ - 714 (+0) од,
засоби ППО - 486 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 314 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24),
крилаті ракети - 1406 (+2),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од,
спеціальна техніка - 773 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.