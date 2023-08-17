Доба на Херсонщині: обстріляно житлові квартали, освітній заклад та медустанову у Херсоні
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Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні; будівлю школи у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.