Сили оборони мали успіх у напрямку південніше Урожайного. Біля Сеньківки та Богданівки тривають важкі бої, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в напрямку південніше Урожайного (Донецька область. - Ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

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Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - додають у Генштабі.