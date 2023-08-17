Новини • Війна

Сили оборони мали успіх у напрямку південніше Урожайного. Біля Сеньківки та Богданівки тривають важкі бої, - Генштаб

9 03125
Сили оборони мали успіх у напрямку південніше Урожайного. Біля Сеньківки та Богданівки тривають важкі бої, - Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, в напрямку південніше Урожайного (Донецька область. - Ред.) мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також читайте: Сили оборони стримують ворога в районі Авдіївки та Мар’їнки, противник безуспішно наступав біля Богданівки. За добу 20 боєзіткнень, - Генштаб

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої", - додають у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Snart
    Тому що новина не містить ніяких змін у порівнянні з попередніми днями - ЗСУ продовжують наступ на зазначених ділянках, каципи не мають значних успіхів на купянському.
    Про рух у бік Завітного Бажання повідомляється кілька днів, тримаєм кулаки і чекаємо на скиглення кацапів - тоді вде можна і радіти.
  • Олег Беляков 5d931641
    Чому під цією новиною жодного коменту?
    1. Новина позитивна.
    2. Новина від Генштабу.
    3. Вновині нема кого обісрати.
    висновок - ось чому тут жодного кремлєбота чи корисного кремлю ідіота.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Про визволення Урожайного навіть прозвітувала маляр, яка має закупляти дрони для ЗСУ, але дронами і іншим озброєнням не займається. Там в міністерстві ще є купа заситіпників, не стільки скільки положено по штату, а скільки побажає секретар ОПи, тож не їхні гроші, аби мовчали та співали під їх дудку. Ті, що втспупали з пропозиціями, або проти неправомірних дій, або бездій міністерства і ОПи, поповнивши ряди заступників замовкли наввіки, мабуть потонули у зеленій масі брехні і маніпуляцій. Генш табу довіряю, як і ЗСУ і ця інформація дуже цінна, але несвоєчасна. Мабуть їм забороняють щось говорити, пока не скаже маляр чи єрмак. Давно визволення цього села намалювали на карті діпстейт, там все проходить оперативно і якость так склалося, що майже всі українці звертаються за інформацією до тієї карти. Не звертатися ж нам лдо брехливих кацапів і піарщиків маляр та її яйцекрденої команди.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини