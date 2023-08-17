Повітряних тривог побільшало через активні бої на півдні та сході, - Повітряні сили
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Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.
За його словами, відповідно росіяни підіймають авіацію, зокрема штурмову авіацію.
"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - додав Ігнат.
Як повідомлялося, за даними Генштабу, українські військові за останню добу збили 16 дронів типу Shahed-136/131 та дві ракети, які випустили російські окупанти по території України.