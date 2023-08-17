Повітряних тривог побільшало через активні бої на півдні та сході, - Повітряні сили

Збільшення кількості повітряних тривог в Україні пов’язане з активними бойовими діями на півдні та сході. Ворог піднімає авіацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.

За його словами, відповідно росіяни підіймають авіацію, зокрема штурмову авіацію.

"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - додав Ігнат.

Також читайте: Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат

Як повідомлялося, за даними Генштабу, українські військові за останню добу збили 16 дронів типу Shahed-136/131 та дві ракети, які випустили російські окупанти по території України.