Керченський міст працює в обмеженому режимі, - ОК "Південь"

Наразі Керченський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики окупантам.

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного марафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Вдень 12 серпня у районі Керченського мосту знову пролунали вибухи.