Столтенберг має чітку позицію щодо України в НАТО: Жодної торгівлі територіями бути не може, - Кулеба
2 10520
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має чітку позицію: обміну українськими територіями задля членства в НАТО бути не може.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Сніданок із 1+1", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова його апарату, Стіан Єнссен, який говорив про можливий вступ України до Альянсу в обмін на території – це різні люди.
"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, і я підтримую з ним дуже тісні стосунки й запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України — жодної торгівлі українськими територіями бути не може", – наголосив Кулеба.
Він зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб країна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорює опції.