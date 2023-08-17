Столтенберг має чітку позицію щодо України в НАТО: Жодної торгівлі територіями бути не може, - Кулеба

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має чітку позицію: обміну українськими територіями задля членства в НАТО бути не може.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Сніданок із 1+1", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова його апарату, Стіан Єнссен, який говорив про можливий вступ України до Альянсу в обмін на території – це різні люди.

"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, і я підтримую з ним дуже тісні стосунки й запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України — жодної торгівлі українськими територіями бути не може", – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб країна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорює опції.

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