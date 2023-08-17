Кремль хоче примусити ряд країн відмовитися від співпраці з "вагнерівцями", - ISW

Російський уряд погрожує деяким країнам Африки припинити матеріальну та військово-технічну підтримку, якщо вони й надалі співпрацюватимуть з ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку аналітиків Інституту, Міноборони РФ може використовувати форум "Армія-2023" у Москві, що б примусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера". Також форум може бути використаний для реклами підконтрольних Міноборони РФ приватних військових компаній.

Уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати існуючі зв'язки з "Вагнером".

Також читайте: У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"

Ультиматум такого роду Міноборони РФ, за даними джерел, вже пред’явило владі Буркіна-Фасо. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями "Вагнера", але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК "Вагнера" на користь ПВК, контрольованих Міноборони Росії.