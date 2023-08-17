Глава МЗС Кулеба прокоментував чутки про відставку: Жодна посада не є вічною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спокійно ставиться до можливості звільнення.

Про це він заявив у ефірі каналу 1+1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати".

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланнями на анонімні джерела про те, що Кулеба може позбутися своєї посади, натомість зовнішньополітичне відомство може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної Ради із команди Зеленського.

Міністр закордонних справ призначається на посаду за поданням президента і звільняється з посади Верховною Радою.

Кулеба займає посаду міністра з 4 березня 2020 року, коли в Україні змінився уряд, а прем’єр-міністром був призначений Денис Шмигаль.

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