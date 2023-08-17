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США працюють з європейськими союзниками, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалося якнайшвидше, - Кірбі

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США працюють з європейськими союзниками, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалося якнайшвидше, - Кірбі
Сполучені штати разом із союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 стартували якомога швидше.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО. - Ред.) і саміту G7 президент (Байден. - Ред.) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - сказав Кірбі.

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Топ коментарі

  • Wlad West
    Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
  • Darnytsya Kyiv
    Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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