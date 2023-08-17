Росіяни взимку знову битимуть по енергетиці, Україна готується та нарощує запаси палива, - британська розвідка

Україна забезпечила безперервне постачання вугілля для ТЕС та ТЕЦ у зимовий період.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує розвідка Великої Британії.

"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатній запас палива в зимовий період, що наближається", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначили у розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки обсягів виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплоцентралей у зимовий період, а значні запаси газу послужили додатковим резервом.

"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться і цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах воєнного часу", - підсумували у розвідці Великої Британії.

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