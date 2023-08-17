Україна зробила всі кроки, щоб якнайшвидше отримати F-16. Навчання пілотів – позитивні сигнали, - Ігнат

Україна зробила всі можливі кроки для того, щоб сучасні винищувачі були поставлені якнайшвидше, та сподівається, що затягування з процесом навчання пілотів й інженерів на F-16 не буде.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачів" навряд чи почули б, я такі фрази навіть не вживаю, не хочу якусь зраду сіяти серед населення. У мене запитали (стосовно того, - ред.), що в Америці заявили, що до кінця літа не отримають і т.д., я відповів: коли б ми їх не отримали, у нас виходу іншого немає. Ми потребуємо цього озброєння – чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше - іншого виходу в нас немає, як іти до своєї мети. Така моя відповідь була тоді, така вона і зараз", - зазначив Ігнат, коментуючи поширені у міжнародних ЗМІ повідомлення про те, що Україна не зможе отримати F-16 до кінця цього року.

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Ігнат також уточнив, що Україна прагне отримати винищувачі ще з початку повномасштабної війни. Усі гілки влади та військові відомства перебувають у тісній комунікації із західними партнерами.

"Україна зробила всі кроки для того, щоб це сталося якомога швидше, але стається - як стається. Але є й позитивні сигнали – те, що пілоти вже незабаром будуть навчатися. Сподіватимемося, що затягування процесу навчання пілотів, інженерного складу та ін. не буде", - додав речник Повітряних сил.