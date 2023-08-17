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Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі. ФОТО (оновлено)

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Українські захисники вранці знищили два російських вертольоти Ка-52. Один - на Бахмутському напрямку, другий - біля села Роботине на Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив: "Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!".

Пізніше воїни 47 окремої механізованої бригади також заявили, що близько 7:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону знищила російський Ка-52 в районі села Роботине на Запоріжжі.

Зазначається, що на рахунку захисників 47 ОМБр - це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого - $16 млн.

У мережі також опубліковано фото збитого російського Ка-52 біля села Роботине.

Два російські вертольоти Ка-52 знищили Сили оборони вранці: на Бахмутському напрямку та поблизу с. Роботине на Запоріжжі 01

Також читайте: Бійці 47-ї ОМБр знищили російський вертоліт Ка-52 біля Роботиного

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Топ коментарі

  • володимир омельянов
    Чудова ранкова новина вже другий гелікоптер . Слава ЗСУ !
  • Oleksa Tomakh
    Бравіссімо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ранок почався дуже добре...
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