Сім’я судді Тандира анонімно переказала 18 тис. грн дружині збитого ним нацгвардійця: Жінка від коштів відмовилася

Сім’я ексглави Макарівського райсуду Олексія Тандира, який п’яним вчинив ДТП на блокпосту та насмерть збив нацгвардійця, переказала 18 тис. грн дружині загиблого.

Про це у Facebook розповіла журналістка Ганна Мамонова, передає Цензор.НЕТ.

"Ранком подзвонила Анна Бондаренко. Її чоловіка, нацгвардійця Вадима Бондаренка, на смерть збив у комендантську годину макарівський суддя Олексій Тандир. Анна сказала, що знайшла анонімні перекази на свою банківську картку від дружини Тандира Людмили. Анна порівняла номери телефонів відправника та з якого їй дзвонила дружина судді. Шукати гроші почала, бо Тандир сказав на одному з судових засідань, що його родина фінансово підтримала родину загиблого і планує робити це надалі. 30 травня та 1 червня було чотири перекази, загальна сума 18 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренко, на наступне судове засідання прийде її батько і віддасть адвокатам Тандира гроші.

"Мені нічого від них не потрібно, тільки щоб Тандир сидів у в'язниці. Він вбив Вадима, зруйнував наше життя", - сказала дружина загиблого нацгвардійця.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

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