Окупанти на Нікольському напрямку терміново будують чергову лінію оборони, - Андрющенко

Росіяни почали термінову розбудову нової лінії оборони на Нікольському напрямку (Донецька область). Також почали активне окопування лісів у Федорівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти створили на території Маріупольського району ще один полігон. У Маріуполі та навколо кількість особового складу становить до 40 тисяч осіб, - Андрющенко

Крім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.

"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - додав радник мера Маріуполя.