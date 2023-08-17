На Куп’янському напрямку окупанти повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи підрозділи "Штурм-Z" із карних злочинців, - Череватий
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
Минулої доби на Куп'янському напрямку було дві атаки в районі Синьківки, 18 авіаційних нальотів і 434 обстріли. 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень. Знищений танк Т-72, бойову машину десанту, гаубицю "Мста-Б", три склади боєприпасів, вісім вантажівок та чотири бойові машини піхоти БМП-1.
За його словами, ворог застосовує багато старої техніки. БМП-1 зняли з озброєння до 24 лютого.
"У нас віддано всі необхідні накази, побудовано ешелоновану оборону, ППО, інженерні загородження, логістику, медицину, систему ураження", – зазначив Череватий.
Також він додав, що окупанти використовують тактику, яка частково схожа на бої за Бахмут.
"Деякі елементи Бахмута є, застосовують "Шторм-Z" із карних злочинців, які схожі на Вагнер, але менш підготовлені", – резюмував спікер ЗСУ.