США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині протиракетної системи Arrow 3 за $3,5 млрд

США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини. Це стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як зазначили у Міністерстві оборони Ізраїлю, Держдеп США повідомив главу відомства Йоава Галланта та інших високопосадовців про схвалення запиту на продаж системи.

Arrow 3 наразі є найсучаснішою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеною для перехоплення балістичних ракет поза земною атмосферою.

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В ізраїльському оборонному відомстві зазначили, що представники Ізраїлю і Німеччини підпишуть лист про зобов'язання найближчими тижнями, після чого Берлін перекаже початковий платіж в розмірі близько 600 мільйонів доларів для налагодження виробництва і випуску продукції до підписання повного контракту.

Загалом вартість контракту становитиме 3,5 мільярда доларів. В Ізраїлі очікують, що він буде підписаний до кінця 2023 року після схвалення парламентів обох країн.

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Німеччина очікує, що система Arrow 3 буде поставлена в останньому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.