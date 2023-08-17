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США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині протиракетної системи Arrow 3 за $3,5 млрд

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США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині протиракетної системи Arrow 3 за $3,5 млрд
США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини. Це стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як зазначили у Міністерстві оборони Ізраїлю, Держдеп США повідомив главу відомства Йоава Галланта та інших високопосадовців про схвалення запиту на продаж системи.

Arrow 3 наразі є найсучаснішою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеною для перехоплення балістичних ракет поза земною атмосферою.

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В ізраїльському оборонному відомстві зазначили, що представники Ізраїлю і Німеччини підпишуть лист про зобов'язання найближчими тижнями, після чого Берлін перекаже початковий платіж в розмірі близько 600 мільйонів доларів для налагодження виробництва і випуску продукції до підписання повного контракту.

Загалом вартість контракту становитиме 3,5 мільярда доларів. В Ізраїлі очікують, що він буде підписаний до кінця 2023 року після схвалення парламентів обох країн.

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Німеччина очікує, що система Arrow 3 буде поставлена в останньому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    Польща танки закуповує, Німеччина Arrow 3, Румунія - літаки, петріоти...Трохи заздрісно.

    А що ми:
    - маємо війну, по нам вже прилітає;
    - з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
    - нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
    - перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
  • Anna Agus e9d72243
    Нам подарувати системи за 3,5 млрд$ (бо своїх грошей не має), а потім мудрий нарід обере ще якогось «Зе-Януковича»? Я б теж почекала б з такими подарунками.
  • Wlad West
    Засновник Ukraine Freedom Project: "Україна може перемогти за пів року, але якщо її вважатимуть корумпованою - допомоги не буде"

    Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
    16.08.2023 11:37
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