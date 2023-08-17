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Погіршення логістики впливає на гуманітарну ситуацію в окупованому Криму, - ОК "Південь"

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Погіршення логістики впливає на гуманітарну ситуацію в окупованому Криму, - ОК "Південь"
Траса М-17 через окупований Армянськ залишається єдиним транспортним сполученням з Кримом, але вона вже зараз перенавантажена.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Якщо плідно попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, то у нього залишається поромна переправа. Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати ворогу цю переправу як логістичну артерію. Траса М-17 через Армянськ, яка в окупантів залишається для використання, вже зараз перенавантажена. Адже з більшим погіршенням ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами та виключенням понтонної переправи на цьому напрямку, траса М17 і зовсім може зупинитися", - розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, крім військових потреб страждають і гуманітарні, тому що траса фактично залишається єдиним сполученням для постачання на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється.

Речниця зауважила, що окупанти занепокоєні тим, як зараз облаштована їхня логістика на півдні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
  • Наталия Гончар
    Він переконує, що спокійно ставиться до такої перспективи. На початку місяця ZN.UA, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що позиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби ослаблюються, тож на Банковій вже думають про його ймовірне звільнення. В ефірі 1+1 глава МЗС зауважив, що спокійно ставиться до такої перспективи.

    ДВА СВІТИ - Війна, ЗСУ, та ЗЕгадюччя на Банковій
  • Darnytsya Kyiv
    Армянськ окупований кацапами ще у березні 2014 року - до самого Перекопу (на півночі Криму).
    З того часу рашисти перетворили Армянськ на надзвичайно озброєну вйськову базу та військовий хаб, відправну точку для постачання озброєння та БК на окупованих Херсонщині, Запоріжчині, ротації кацапських підрозділів, вивезення з материку поранених та вбитих кацапів, паливну та ремонтні бази для ворожої техніки.
    Перекоп та Армянськ - це ворота Криму з суходолу (як з Криму, так і до Криму), стратегічно важлива місцевість та на сьогодні життєвоважлива для кацапських окупантів
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