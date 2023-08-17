Погіршення логістики впливає на гуманітарну ситуацію в окупованому Криму, - ОК "Південь"

Траса М-17 через окупований Армянськ залишається єдиним транспортним сполученням з Кримом, але вона вже зараз перенавантажена.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Якщо плідно попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, то у нього залишається поромна переправа. Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати ворогу цю переправу як логістичну артерію. Траса М-17 через Армянськ, яка в окупантів залишається для використання, вже зараз перенавантажена. Адже з більшим погіршенням ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами та виключенням понтонної переправи на цьому напрямку, траса М17 і зовсім може зупинитися", - розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, крім військових потреб страждають і гуманітарні, тому що траса фактично залишається єдиним сполученням для постачання на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється.

Речниця зауважила, що окупанти занепокоєні тим, як зараз облаштована їхня логістика на півдні.

Також читайте: Керченський міст працює в обмеженому режимі, - ОК "Південь"