Україна працює з країнами G-20, щоб наш голос почули на саміті у Нью-Делі, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
Кулеба зазначив, що Україна не намагатиметься потрапити на саміт G20.
"Навіщо виламувати двері? З Індією є діалог, є рівень комунікації, знову ж таки у зустрічі в Саудівській Аравії представники Індії брали участь, як і представник Китаю… Ми працюємо над певним форматом взаємодії з G20, щоб голос України там був почутий", - наголосив глава МЗС.
Також Кулеба прокоментував участь Росії у саміті G20, зауваживши, що, "на жаль, Росія входить до цього формату", окрім того, Індія і Росія доволі тісно співпрацюють.
Очільник МЗС також висловив сумнів у тому, що Володимир Путін поїде на саміт у Нью-Делі. За його словами, наші партнери вже відпрацювали техніку під назвою "ігноруй Лаврова".
Він також висловив упевненість, що країни-партнери не вестимуть на саміті перемовин щодо України без координації з українською стороною "кожної позиції, кожного елементу".
Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, проте покликала Росію.
Пізніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили, оскільки G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.