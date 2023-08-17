Новини

У російських коледжах готуватимуть операторів безпілотників

1 10911
У російських коледжах готуватимуть операторів безпілотників
У Росії планують готувати операторів безпілотників у коледжах.

Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми буквально ось тільки затвердили перелік професій робітників, посад та службовців, за якими здійснюється професійне навчання як у закладах середньої професійної освіти, так і у різних центрах, у тому числі створених на підприємстві. До нього увійшли 5110 найменувань. У переліку з'явилося понад 250 нових затребуваних професій, зокрема оператор безпілотних авіаційних систем із максимальною злітною масою 30 кг і менше", - сказав міністр освіти країни-окупанта.

Читайте: Росія вже восени може залишитися без міжнародних авіарейсів через відключення від "авіаційного SWIFT"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Украіна ше прохлаждається чи вже теж підключилась до навчання
  • Stanislav Bryzhyk
    А ще носіїв пояса шахеда і спеціалістів по вивозу унітазів не забудьте, ***** мразіяні.
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    А в наших що? В нас купа різних кружків авіамоделістів, чому їх не можна поставити на службу державі?
    Де ініціативи уряду?
    Кацапи вже зрозуміли що нахрапом не вийде і стали серйозніше до цього ставитися а ми що? Досі неначасі?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини