F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, як тільки пілоти закінчать навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав міністр.
За словами Кулеби, цього тижня президент має щодня наради та розмови щодо прискорення цього процесу.
"Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", - додав він.