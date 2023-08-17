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F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба

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F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, як тільки пілоти закінчать навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав міністр.

За словами Кулеби, цього тижня президент має щодня наради та розмови щодо прискорення цього процесу.

"Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", - додав він.

Читайте: Україна зробила всі кроки, щоб якнайшвидше отримати F-16. Навчання пілотів – позитивні сигнали, - Ігнат

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Пане Кулеба!
    Гарна новина - це офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ про результати роботи F-16 по знищенню кацапо-рашистських особового складу, бронетехніки, авіації, ракет, БПЛА, корит.
    Усе інше - просто бла-бла-бла
  • растуди
    Як виявилось, усе вперлось у знання нашими пілотами англійської - яка несподіванка
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    І про контрнаступ п...ли. І шо? Шапіто гребане.
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