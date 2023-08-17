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Бригада "Азов" вже відновилася і почала виконання бойових завдань на Луганщині, - Уршалович

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Бригада "Азов" вже відновилася і почала виконання бойових завдань на Луганщині, - Уршалович
Воїни бригади спеціального призначення "Азов" вже виконують бойові завдання на Луганщині.

Про це заявив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Божого захисту, наснаги, терпіння та вдачі Воїнам "АЗОВУ"!
    Азов це Українська Легенда!
    А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
    Слава "АЗОВУ"!
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Істоти,які навіть не можуть сказати на своїй мові-я переможу, не зможуть ніколи здолати Україну .
  • Центр 820
    Досить складно відновлювати бездарно просране і зраджене державними діячами в результаті чого велика кількість бійців до сих пір потерпає від знущань в московитських катівнях. Але навіть те що "Азов" знов лунає наводить жах на окупантів. Слава ЗСУ! Слава Азову!
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