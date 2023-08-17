Новини

Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

2 47054
Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана
Попри рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, за оцінкою Держетнополітики, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до міста на Рош га-Шана.

Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає Цензор.НЕТ.

"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у країну, що воює, вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається представники міської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники поінформували ро готовність прийняти понад 30 тисяч прочан. Першочергові питання, які наразі вирішуються, - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.

Також читайте: Закликаємо хасидів не їхати до Умані на Рош га-Шана, - Черкаська ОВА

Мер Умані Ірина Плетньова вказала на виклики – передовсім безпекові – які стоять перед організаторами прощі. Адже убезпечити укриттями від рашистських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.

Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може влаштувати в Умані провокацію проти паломників-хасидів, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Шановно Держава Ізраїль!
    Хасиди- паломники та ізраїлські поліцейські громадяни Ізраїлю? А Держава Ізраїль зобовязалася захищати своїх громадян, де би вони не перебували?
    Так от виконуйте зобовязання - надайте озброєння до ЗСУ для забезпечення надійного захисту Ваших громадян.
    І буде Вам гарний Рош Га-Шан!
    Шалом!
  • Зэлэный_Змий
    ніскільки. рівно 0. Хасиди і в Ізраїльській армії не служать, в якій служать всі, навіть дівчата.
  • arye z.
    Там не списання гріхів.
    У цього течії хасидизму (Бреславської) досить складна філософсько-теологічна система, де цадик (у разі раббі Нахман), це душа, а його хасиди, тіло, і одне без іншого існувати неспроможне. Тіло без душі мертве, душа без тіла марна.
    Тому щороку вони мають з'єднуватися. У цьому сенс паломництва.
    А щодо перенесення останків рабі Нахмана до Ізраїлю (або в якесь інше місце), то він сам заборонив це робити
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини