Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати до Умані на Рош га-Шана

Попри рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, за оцінкою Держетнополітики, понад 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до міста на Рош га-Шана.

Про це повідомили в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає Цензор.НЕТ.

"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у країну, що воює, вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших зусиль заходів з боку державних органів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається представники міської й обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники поінформували ро готовність прийняти понад 30 тисяч прочан. Першочергові питання, які наразі вирішуються, - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для виразу своїх релігійних почуттів.

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Мер Умані Ірина Плетньова вказала на виклики – передовсім безпекові – які стоять перед організаторами прощі. Адже убезпечити укриттями від рашистських обстрілів таку кількість людей, які до того ж сконцентровані на відносно малій площі, практично неможливо.

Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка.

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