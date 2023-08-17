Литва виділяє на два проєкти підтримки України €800 тисяч

Литва підготує для України типовий проєкт школи за 0,5 млн євро, а також виділить 300 тис. євро на зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Стандартний технічний проєкт "Школа майбутнього в Україні" планується підготувати протягом 20 місяців, його попередня кошторисна вартість становить 0,5 млн євро.

Інший проєкт, який передбачає зміцнення адміністративного потенціалу українського Державного агентства відновлення та розвитку, отримає грант у розмірі 300 тис. євро. У протокольному рішенні уряду зазначено, що тривалість цього запланованого проєкту становить дев'ять місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва виділить 6 млн євро на розвиток української системи реабілітації

На нараді також були представлені проєкти вже реалізовані або такі, що завершуються: будівництво мобільного житлового містечка на 36 сімей у Бородянці, ремонт дитячого садка "Рута" в Ірпені, відкриття якого заплановано на 24 серпня.

Литва також завершує ремонт ліцею у Бородянці, який відкриється у жовтні. Крім того, підготовлена модель для модернізації розподільної мережі оператора енергопостачання "Миколаївобленерго".