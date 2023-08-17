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Росіяни намагаються штурмувати Урожайне на Донеччині, Сили оборони відбивають атаки, - Уршалович

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Росіяни намагаються штурмувати Урожайне на Донеччині, Сили оборони відбивають атаки, - Уршалович
Підрозділи Нацгвардії підтримували штурмові дії Збройних Сил України під час визволення Урожайного на Донеччині.

Про це повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі (підрозділи НГУ. - Ред.) закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - зазначив він.

Також воїни НГУ провели зачистку та розмінування території населеного пункту.

Водночас на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони.

Про деокупацію Урожайного у Волноваському районі Донецької області повідомили 16 серпня.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сьогодні Урожайний день,два гелікоптера 💪😎
  • Тонка червона лінія
    Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
    А чому?
    А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
    Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
    Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
    Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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