Понад 1500 дітей залишаються під обстрілами у громадах Запорізької області

У восьми громадах Запорізької області, де ведуться бойові дії, перебуває 1516 дітей, зокрема 200 – поблизу лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції сказав начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько.

"У восьми громадах області, де ведуться бойові дії, перебувають 937 родин, в яких 1516 дітей, з них близько 200 – у громадах, що поблизу лінії фронту. На жаль, не всі батьки розуміють, що треба вивозити", – сказав він.

За його словами, з громад, які перебувають під щільними ворожими обстрілами, евакуювалися 115 родин, на вихованні яких перебуває 196 дітей. З них безпосередньо за допомогою евакуаційних груп евакуйовано 44 родини, у яких на вихованні перебувають 92 дитини.

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