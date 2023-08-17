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До нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли 2 ППО ближнього радіуса дії IRIS-T, 10 радарів G12 та боєприпаси

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До нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли 2 ППО ближнього радіуса дії IRIS-T, 10 радарів G12 та боєприпаси
Уряд Німеччини розкрив публічну частину нового пакету військової допомоги, який вже передано Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт німецького уряду. 

У новому пакеті допомоги від 17 серпня 2023 року:

  • дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;
  • 4539 димових боєприпасів (раніше 12 461);
  • 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше 8);
  • 4 сідлові тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);
  • 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

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Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Ground Observer 12 розроблений компанією Thales як легкий компактний радар великої та середньої дальності для наземного спостереження із високою швидкістю сканування. Імпульсно-доплерівська РЛС Ku-діапазону 12 підходить для широкого спектра застосувань, включно зі спостереженням за полем бою, кордоном, узбережжям та різними об'єктами. Може використовуватися для коригування вогню із закритих позицій.

У розділі "Що готується до передання/у процесі передання" цього разу немає нових позицій: вони або непублічні, або поки що не передані для публікації.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    Viele Danke
  • Vasilisa Evlampieva
    Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
    Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
    https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
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