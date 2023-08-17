Росіяни з 1 вересня відкривають кадетські класи на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Ворог продовжує системну політику з мілітаризації на тимчасово захоплених землях, зокрема серед дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, на окупованих територіях Запоріжжя окупанти анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах. Керуватимуть процесом мілітаризації українських підлітків бойовики з "Росгвардії".

"Також до процесу залучені російські гауляйтери та колаборанти з "міністерства освіти", й інші посадовці окупаційної адміністрації.

В кадетських класах планують вивчати дітей "патріотичному вихованню", тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів рф та перекладання відповідальності за розв’язані кремлем війни на інші країни", - зазначили в ЦНС.

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Крім того, як зазначається, дітей навчатимуть поводженню зі зброєю й іншим основам військової справи задля підготовки для подальшої мобілізації юнаків. Тобто таким чином ворог планує продовжити війну "чужими руками", адже готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях.

"Зауважимо, що російська тактика полягає у затягуванні війни шляхом постійної мобілізації, аби "сво" отримала хоча б якісь результати. При цьому, для зменшення соціальної напруги в російському суспільстві, ворог планує по максимуму залучати до війни місцеве населення ТОТ до якого росіяни не мають емпатії.

Наголошуємо, що знищення самоідентичності дітей є ознака геноциду нації згідно з міжнародним правом. Також міжнародне право забороняє мобілізовувати й долучати до військових дій місцеве населення захоплених районів. Тобто йдеться одразу про два міжнародні злочини, які здійснює ворог", - наголосили в ЦНС.

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